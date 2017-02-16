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Gebeliği engelleyen 10 önemli sebep

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, gebeliği engelleyen 10 önemli sebebi açıkladı.

Gebeliği engelleyen 10 önemli sebep

16 Şubat 2017 11:03

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için gebeliğin önündeki 10 engeli açıkladı. Bu unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan Dr. Gök, “Gebeliğin önünde genetik, çevresel veya diğer faktörlerden kaynaklanan çeşitli engeller vardır. Bu engelleri bilip de ona göre hareket etmek gebe kalmayı kolaylaştırır” dedi.

Dr. Murat Gök, gebeliğin önündeki başlıca 10 engeli şöyle sıraladı: "Doğuştan gelen rahimde veya yumurtalık tüplerindeki engeller, erkek faktörü, eşe ait sperm yetersizliği, çevresel koşullar ve stres, geçirilmiş ameliyatlara bağlı karın içi yapışıklıklar, yumurtalıkların yetersiz çalışması, döllenme kusurları, enfeksiyonlar ve rahim ağzındaki yaralar, rahim içerisindeki miyomlar ve polipler, sigara ve alkol alışkanlığı, aşırı kilo ve obezite, şeker hastalığı, troid gibi hormonal bozukluklar."

Etiketler: gebelik, Murat Gök


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