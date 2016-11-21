Evlenen her çift çocuk sahibi olmayı arzu eder. Gebe olma isteği hayali kuran anne adayları gün saymaya başlarlar. İşte gebe olup olmadığını anlamak için heyecanlanan anne adaylarının gebe olup olmadıklarını haber veren belirtilerle ilgili Prof. Dr. Bülent Tıraş da şunları söyledi, "Hamilelik belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz; göğüslerde hassasiyet, yorgunluk, hamilelik hissi, bulantı, sık idrara çıkma, adet gecikmesi, baş dönmesi, aşerme tiksinti, yüksek vücut ısısı, mide yanması kabızlıktır. Bu belirtiler olduğunda anne adayı gebe olabilir. Nadiren bazı kadınlarda bu belirtiler olur ama gebelik olmaz. Ancak genelde özellikle yeni evli ve genç çiftlerde bu belirtilerin olduğu kişilerde gebelik ihtimali yüksektir.”

ADET GECİKMESİ

“Gebelik belirtilerini detayları ile şöyle sıralayabiliriz; adet gecikmesi anne adaylarının adet dönemi geciktiğinde ilk akla gelen gebeliğin en önemli habercisidir. Ancak her adet gecikmesi de bize gebe" olduğumuzu göstermez. Gebeler doğum kontrol ilacı kullanıyorlarsa bir telaşa kapılırlar. Fakat telaş edecek bir durum yoktur. Araştırmalara göre gebelik ihtimali olan Anne adayları ilacı bırakmadan test yaptırarak emin olabilir ve doğum kontrol hapını bırakabilir.”

HAMİLELİK HİSSİ

“Bazı kadınlar hamile olduğunu erken dönemde hissettiğini ifade eder. Bu hisler duygu değişimi, yorgunluk, dalgınlık, kasık ağrısı gibi normal hayatımızın dışındaki farklılıklar Anne adayına gebe olduğunu hissettirir.”

YORGUNLUK

“Bu dönemde Anne adayı kendini yorgun ve bitkin hissederler. Yorgunluk kişinin uykuya düşkünlüğünü artırır ve aktif olmasını engelleyebilir. Ancak korkulacak bir durum değildir tam tersi dinlenerek istirahatın tadını çıkarmanızı öneririz.”

SIK İDRARA ÇIKMA

“Hamilelik nedeniyle büyümeye başlayan rahmin idrar torbasına yaptığı baskı sonucunda daha sık idrara çıkma ihtiyacı doğmaktadır. Anne adayı ve etrafındaki yakınları bu durumu fark ederler. Gebelik döneminde anne adayı fazla sıvı tükettiği için idrara çıkma artması normaldir.”

BULANTI

“Bulantı ve kusma bu dönemde bazı adaylarda görülmektedir. Sabahları daha çok hissedilen bulantı gebe kişiye oldukça rahatsızlık verir. Aslında hamile olan kişinin gün içinde sık sık ve azar azar bulantıyı bastıracak gıdalar tüketerek bu duruma engel olabiliriz. Gebelik herkeste aynı belirtileri göstermez. Bulantı ve kusma belirtisi de herkeste aynı olmaz. Vücut gebeliğe alıştıktan sonra bu süreç devam etmeyecektir.”

GÖĞÜS HASSASİYETI

“Göğüsler gebelik döneminde farklılıklar gösterdiği için erken gebelik belirtilerinin başında gelir. Çünkü bu dönemde gebe kadının göğüslerinde şişme (büyüme), hassasiyet ve egzersiz sırasında, giyinme ve duş alırken rahatsızlık verir.”

BAŞ DÖNMESI

“Ani ayağa kalkma, merdiven çıkarken ve fazla ayakta kalan gebelerde baş dönmesi olabilir. Hamilelik döneminde kan basıncının normal hayatımızdan daha düşük olması nedeniyle baş dönmesi olabilir. Düzgün beslenme, sıvı alma ve dinlenme ile düzelebilecek bir durumdur.”

AŞERME-TİKSİNTİ

„Gebelik döneminde kadınların yiyeceklere karşı çok fazla arzulaması veya tiksinti duyması ilk üç ayda görülmektedir.”

MIDE YANMASI-KABIZLIK

Bu dönemde gebenin hormonlarındaki değişiklikler nedeniyle sindirim sistemimizde değişir. Buda mide yanması ve kabızlık gibi rahatsızlıklar olabilir. Ancak tedavisi bulunmaktadır. Hekimimizin önereceği mide yanmasını önleyici antiasit içeren tabletler ile bu dönemi rahatlatabiliriz. Aynı zamanda lifli besinler tüketerek kabızlığı da önleyebiliriz.

YÜKSEK VÜCUT ISISI

Gebelikte gebelik hormonları nedeniyle vücut ısısında yükselme olur. Bu durum gebeliğin işaretidir. Normal insanların vücut sıcaklığı ile gebe olan insanların vücut sıcaklığı farklılık gösterir. Anne adaylarının vücut sıcaklığı 37 derecenin üstünde olabilir. Bu durum korkulacak bir şey değildir. Ancak anne adayı yine de temkinli davranmalıdır. Çok kalabalık ortamlardan uzak durarak muhtemel olabilecek hastalıklardan kendini korumuş olur.