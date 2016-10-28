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Gebelik döneminde anne sağlığını tehdit eden durumlar

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Leyla Ercan, gebelikte anne sağlığını tehdit eden durumları açıkladı.

Gebelik döneminde anne sağlığını tehdit eden durumlar

28 Ekim 2016 12:19

Op. Dr. Leyla Ercan, gebelikte anne sağlığını tehdit eden durumlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Ektopik gebelik iç kanamaya sebep olabilir

Anne ve bebek hayatını tehdit eden bazen gebelik rahim dışındaki yerlere yerleşir. Çoğunlukla tüplerde yerleştiği için ani şiddetli karın ağrısı, baygınlık ve bazen vajinal kanamanın da eklendiği acil bir durum oluşturur. Vaktinde tanı ve tedavi yapılmazsa ölümcül iç kanamaya sebep olabilir ve bu durumda acil ameliyat hayat kurtarıcı olmaktadır.

Ağır gebelik kusmalar

Gebeliğe bağlı bulantı kusmalar aş erme dönemi denen ilk 3 ayda olur. çoğu hafif geçer. ancak bazı gebelerde şiddeti çok fazla olabilir ihmal edilmiş durumlarda aşırı sıvı kalori elektrolit kaybına bağlı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Aşırı açlık ve b1 vitamini eksikliğine bağlı sinir sistemi hasarı, bilinç bulanıklığı ve bazı psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir.

Gebelikte yüksek tansiyon bebek kaybına kadar giden sonuçlar doğurur

Büyük tansiyon 14 ve üzeri, küçük tansiyonun 9 ve üzeri olması hipertansiyon (yüksek tansiyon) olarak tanımlanır. Vaktinde önlem alınmaz ve doğum planlanmazsa anne ve bebek kaybına kadar giden sonuçlar doğurur. Ağır hipertansiyonun kesin tedavisi şartları düzenledikten sonra bir an önce doğum yaptırmaktır.

Doğru tedavi ve takip tüm riskleri ortadan kaldırır

Anne ve bebek hayatını tehdit eden bu problemlerin çoğu gebenin sağlık kontrolleri sırasında tespit edilip gerekli önlemler alınarak engellenebilir. Bunun için de anne adaylarının ciddi riskleri barındıran durumları önemseyip, tam teşekküllü bir sağlık merkezinde ve hekim kontrolünde doğum yapmaları çok önemlidir."


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