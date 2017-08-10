Gebelik esnasında vücutta oluşan uyuşmalara dikkat

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Betül Görgen, “KTS gebelikte oldukça sıktır.El bileğindeki dokularda sıvı birikimi sonucu meydana gelir.Bu birikim (yani ödem), “median sinir” de sıkışmaya neden olur. Bu sinirin sıkışması da elde ve parmaklarda uyuşma ve karıncalanmaya neden olur” dedi.

KTS genellikle 2’nci veya 3’ncü Trimester de meydana geldiğini ifade eden Op.Dr. Görgen, “Eğer bu sıkışmayla ilk gebeliğinizde karşılaştıysanız muhtemelen daha sonraki gebeliklerinizde de başınıza gelecektir. Bazen KTS doğumdan sonra da devam edebilir. KTS eğer kullandığınız elinizde ve tüm elinizi etkilediyse, sabahları ağrıyla uyanmanıza neden olur. Aile hikayesi olanlarda veya daha önce omuz ya da boyunla ilgili sorun yaşayanlarda görülme sıklığı daha fazladır. Yine gebelikte alınan fazla kilolar olası nedenlerden bir tanesidir. Çoğul gebeliklerde de daha sık görülür. Oldukça rahatsız edici bir durum olmasına rağmen ciddi bir durum değildir. Sıklıkla doğum sonrası 3. ay civarında hormonlar ve sıvı dengesi normale döndüğünde yakınmalar da bitecektir” diye konuştu.

Öncelikle doğru beslenmenin (tuz, şeker ve yağ tüketiminde dikkatli olmak) ve dengeli kilo almanın ağrı ve uyuşmayı engelleyeceğini kaydeden Op.Dr. Görgen, “B6 vitamininden zengin beslenme (Ayçiçek ve susam yağı, brokoli, sarımsak, fındık, avakado, somon), Uygun, göğüs kafesine yük binmesini engelleyen uygun sutyen kullanmanın da ağrı ve uyuşmayı önler” ifadelerini kaydetti.

Gece takılacak atellerin, el bileğinin uyku esnasında kıvrılmasını ve sinir sıkışmasını önlediğini Op.Dr. Görgen, “Ağrılı bilek bölgesine buz uygulanması da ağrıyı azaltır. El bileğine yeşil veya beyaz lahana yaprakları koymak da eldeki ödemi azaltacaktır. Fakat yapraklar temizlenmeli ancak yıkanmamalıdır. Ayrıca yapraklar dolapta soğutulabilir ama dondurucuya konmamalıdır. Ağrı azalana kadar yapraklar yenilenmelidir. Egzersiz: Diğer elle masaj yapmak, nazikçe germe egzersizi yapılması da faydalıdır. Uyurken elinizi hafif yukarıda tutmanıza yardımcı olacak bir askı da faydalı olabilir. Bilinçli yapılan masaj da ağrı azalmasına katkıda bulunur” şeklinde konuştu.