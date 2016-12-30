“Önemli olan ay hesabı değil hafta hesabıdır” diyen Bülent Tıraş açıklamalarına şöyle devam etti;

“Ay hesabı yapıldığında, genellikle hata yapılmaktadır. Çünkü bir ay tam olarak dört hafta olmadığı için karışıklık meydana gelebilir. Önemli olan ay hesabı değil hafta hesabıdır. Gebelik süreci 40 haftadır. Bu konuda kafa karışıklığına meydan vermemek için doktorların yaklaşık olarak kabul ettiği ay ve haftalar ise şu şekilde hesap edilebilir;

• 4-5 haftalık hamilelikler: 1 aylıktır.

• 8-9 hafta tamamlandığında: 2 aylık.

• 12-13 hafta tamamlandığında: 3 aylıktır.

• 16-17 haftalar bittiğinde 4 aylıktır.

• 20-21 haftalar bittiğinde 5 aylıktır.

• 24-25 haftalar bittiğinde 6 aylıktır.

• 28-29 haftalar bittiğinde 7 aylıktır.

• 32-33 haftalar bittiğinde 8 aylıktır.

• 36 haftada ise anne adayı artık 9 aylık hamiledir ve gebeliğin son ayı içindedir.”

“GEBELİK TOPLAMDA 40 HAFTADIR”

Tıraş son olarak da, “40 hafta tamamlandığında ise gebeliğin 280 günü tamamlanmıştır. Hafta olarak bu gün sayısı da 40 haftaya tekabül eder. Ancak anne adaylarının ay hesabı yapmaması önemlidir. Ay hesabında karışıklıklar meydana gelebileceği için her zaman hafta hesabı kullanmak gerekmektedir. Hafta hesabı, tahmini doğum tarihini hesaplamak için de kullanılır. Gebelik toplam 40 haftadır. Doğumların çoğu 38-40 hafta arasında gerçekleşir. Bazen günü geçenlerde 41 haftada doğum gerçekleşir. Bunlar hesaplanırken de son adetinizin başladığı ilk güne göre hesaplanır” diyerek sözlerini tamamladı.