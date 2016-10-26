Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmasında, dezavantajlı gruplara verilen desteğin bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olduğunu söyledi. Herkesin yaşam kalitesini yükseltmek için yıllardır mücadele ettiklerini anlatan Şahin, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hizmet verdiklerini belirtti.

Toplumun değişim ve dönüşümünün “kadınla” başladığına işaret eden Şahin, “Kadın eğitimliyse, mutluysa, huzurluysa toplum, huzurlu, mutlu ve eğitimli oluyor. Peki kadının bu alanda yeterince desteklenmesi konusunda ne yapmak gerekiyor? İki şey çok önemli. Birincisi tabi ki yaşam hakkı. Bütün insanlık için çok önemli. Ama eğitim ve sağlıkta onları geliştirmek birey olarak onları güçlendirmek, kendi yaşamlarıyla ilgili öz güven sahibi, hayatlarına karar veren eğitimli bireyler yapmak bizim en önemli hedefimizdir. İkincisi de sağlık. Sağlıklı toplum, sağlıklı anne, sağlıklı ve huzurlu bir aileyle olabiliyor. Dolayısıyla baktığımız noktada yaklaşık 15 yıldan beri Cumhuriyet’in 100. yılındaki hedefimize biz 2011’de ulaştık. Avrupa Birliği ülkeleri buna çok şaşırdılar. Çünkü sağlıkta dönüşüm en önemli dönüşümdür. Çünkü benim ülkemde doğan her çocuk sigortalı doğuyor. Annesi ve babası ne olursa olsun 18 yaşına kadar bütün sağlık hizmetlerinde ücretsiz faydalanabiliyor. Bu sağlıkta büyük bir dönüşümdür" şeklinde konuştu.

“Daha iyi hizmet vermek için empati yapıyorum”

Aile ve Sosyal Politikalar kurucu bakanlığı yaptığı dönemde kadınlar noktasında çok iyi projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Şahin, onlara daha iyi hizmet vermek için empati yaptığını aktardı.

Bütün “en”lerin yaşandığı bir şehirde Belediye Başkanlığı yaptığını vurgulayan Şahin, “Evlat hayatın meyvesi, evin neşesi, umudumuz, geleceğimiz, İstiklalimiz, İstikbalimiz. Hepimizin en büyük hedefi evlatlarımız bizden daha iyi yaşasın. Bu noktada sosyal projeleri kuvvetlendirmemiz gerekiyordu” dedi.

Kendisini en çok heyecanlandıran “Tüp Bebek Projesi”ni neden hayata geçirdiğini anlatan Şahin, binlerce insanın sırada beklediğini bildirdi. Gebelik Okulunun çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, “Şehrimizde yıllık ortalama 50 bin çocuğumuz oluyor. Analık gibi çok önemli bir müesseseyi bilgiyle donatmamız gerekiyordu. Bunun içinde Gebelik Okulunu açtık. Bu okul şu anda güzel bir şekilde çalışıyor. Ama daha da kuvvetlendirmemiz, sayıyı daha da artırmamız gerekiyor. Yılda 50 bin çocuğumuz oluyorsa yüzde 10’u gelip bu eğitimde istifade etmeli. Özellikle göç alan bölgelerimizdeki annelerin daha çok ihtiyacı var: Çünkü imkanları daha sınırlı, eğitimleri daha kısıtlı. O yüzden biz o mahallelerde daha yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu

Gebelik okuluna ziyaret

Bölgede savaşın ve gözyaşının bitmediğini, anaların hep canının yandığının altını çizen Şahin, “Çare ne?Bilinçli toplum, bilinçli anne, iyi yetişmiş evlatlar. Çare maden, petrol, para demiyorum. Arkamızdan dua edecek bizim iyi yetiştirdiğimiz salih evlat. Ne ekersek onu biçeriz. Gönülden gönüle giden yolları açmamız, birbirimizi sevmemiz lazım. Erdemli toplum istiyorsak erdemli çocuk yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Fatma Şahin, İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Tanrıverdi ve protokol eğitime katılan 240 anne adayına sertifikalarını takdim etti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Tüp Bebek Merkezi içerisindeki Gebelik Okulunu ziyaret eden Başkan Şahin, anne adaylarının eğitimine katılarak, onlarla sohbet etti. Ayrıca yöneticilerden okul hakkında bilgi aldı.

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