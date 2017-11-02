Gebelikte geçmeyen sırt ağrısına dikkat

Hamilelikte görülen bel ağrıları genellikle gebeliğin son dönemlerinde anne adayı ve bebeğin artan kilosuyla doğru orantılı olarak ortaya çıkıyor ve normal kabul ediliyor. Kilo artışının yanında, hormonal ve anatomik değişiklikler, leğen kemiğindeki bağlara ve eklemlere olan mekanik baskının artması gibi faktörler de bel ağrısı gelişmesinde etkili olabiliyor. Ancak hamilelik döneminde görülen her bel ağrısı bu kadar basit olmayabiliyor. “Geçici kemik erimesi” gibi gebelik döneminde görülebilen hastalıklar ya da artan mekanik baskıya sık maruz kalan kemiklerde meydana gelebilecek kırıklar da bu dönemde bel ağrısı oluşmasına neden olabileceğini belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Kurnaz, gebelik sürecinde meydana gelen ağrıları ve temelinde yatan sebepleri anlattı.

Ağrıların pek çok nedeni olabilir

Gebelik sırasında stres kırığı, oldukça nadir rastlanılan bir durum. Bu dönemde salgılanan hormonlarınpelvik ligamentleri gevşetmesi sonucunda oluşabilen instabilite sonrasında yük altında kalan kemiklerde stres kırıkları meydana gelebiliyor. Ağrının ilerlemesine ve hamilelik döneminde doğum sonrası döneme kadar topallama görülmesine rağmen bu tanı gözden kaçabiliyor. Bu nedenle tanı koymak için ilk önce şüphe duyulması gerekiyor. Altta yatan metabolik bir hastalık olup olmadığının ortaya çıkması için, anne adayının kalsiyum, fosfat,25-hidroksi ve Vitamin D değerleri kontrol ediliyor. Omurga enfeksiyonları, sakrolialik eklem çıkıkları, pelvik veya omurganın kompresyon kırıkları ve tümörler gibi ayırıcı tanılar da gebelik döneminde bel ağrısına neden olabiliyor.

Bel ağrılarını azaltmak için

Dr. Recep Kurnaz, “Bu ağrıları önlemek veya hafifletmek için otururken arkaya yaslanmak, kalkarken göğsü dik tutmak, omuzları geriye atarak kilitlemeden yürümek faydalı olabiliyor” diyor. İyi bir duruş pozisyonu aynı zamanda güvenli bir oturma anlamına geliyor. Otururken sırtı destekleyen bir sandalye seçmek veya küçük bir yastıkla desteklemek gerekiyor. Hamilelerin tamamen topuksuz ayakkabılar yerine alçak topukluları seçmeleri gerektiğinin altını çizen Dr. Kurnaz, “Küçük objeleri kaldırırken bacaklardan destek alınmalı, sırta ya da bele yüklenilmemeli. Uyurken bacaklar arasına yastık koyarak yan pozisyonda yatılmalı. Yürüyüş ve suda yapılan hafif egzersizler gibi düzenli fiziksel aktivite yapılması da sırtı güçlendiriyor ve ağrıların azalmasını sağlıyor” diyor.

Geçmeyen bel ağrısı erken doğum habercisi olabiliyor

Sırt ağrısı aynı zamanda erken doğum belirtisi olabiliyor. Sırt ağrısı ile birlikte kanama olması, idrar yaparken yanma ve ateş şikayetlerinin olması da altta yatan başka bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Eğer 2 haftadan uzun süren şiddetli sırt ağrısı varsa ihmal edilmemesi gerekiyor.