Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Perinatoloji (riskli gebelikler) Uzmanı Prof. Dr. İsmail Özdemir, hem kendileri için hem de gelecek kuşaklar için beslenmenin öneminin ve farkındalığının kadınlarda artırılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Özdemir, “Beslenme alışkanlıklarımız ve yaşam tarzımız epigenetik olarak sadece bizleri değil, çocuklarımızı hatta torunlarımızı da etkilemektedir. Bu nedenle sadece kendimiz için değil gelecek nesilleri de düşünerek bilinçli bir şekilde beslenmeliyiz” dedi.

“Gebe kadın gebeliği süresince kendi temel gereksinimlerini karşılamak, vücudundaki depoları dengede tutmak, karnındaki bebeğinin sağlıklı büyüme ve gelişimini sağlamak, emzirme döneminde sütünün enerji ve besin değerlerini karşılamak için yeterli ve dengeli beslenmek zorundadır” diyen Prof. Dr. Özdemir, şunları kaydetti: “Maalesef geleneksel beslenme alışkanlıklarımız arasında yağdan zengin, hamur ve şeker işi ağırlıklı beslenme ön plana çıkmaktadır. Bu beslenme alışkanlıklarına, hareketsiz yaşam stili de eklenince riskler daha da artmaktadır.”

Dünya Sağlık Örgütünün iyi beslenmeyi uygun miktar ve oranda besinlerden oluşan dengelenmiş bir diyet olarak tanımladığına ve kötü beslenmeyi ise besinlerin eksik/yetersiz olduğu ya da bazı besinlerin aşırı mevcut olduğu diyet olarak tanımladığına dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, annenin yetersiz beslenmesinin hem gebelik sırasında hem de doğum sonrasında çocuğun zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimine uzun vadeli olumsuz etki yaptığına ilişkin kanıtların giderek arttığını vurguladı.

Prof. Dr. Özdemir, Türkiye’de halkın beslenme durumunun bölgelere, mevsimlere, sosyo-ekonomik düzeye ve kentsel-kırsal yerleşim yerlerine göre önemli farklılıklar gösterdiğini, sağlıklı beslenmenin önemli bir ayağının da bedenen hareketli bir yaşam tarzı olduğunun akıldan çıkartılmaması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Özdemir, bu kadar farklılığın olduğu bir ortamda geçerli bir formül sunmanın zor olduğunu söyleyerek önemli olanın dengeli beslenmek olduğuna dikkat çekti.