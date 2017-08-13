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Gebelikte yapılan tetkikleri aksatmayın

Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mesut Taşkeli, gebelik döneminde yapılan testlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Gebelikte yapılan tetkikleri aksatmayın

13 Ağustos 2017 10:46

Gebelikte yapılan tetkikler hakkında bilgi veren Dr.Taşkeli, “Gebelik başlangıcından itibaren çeşitli tetkikler yapılmaktadır. Bunlar bize bebeğin durumu hakkında bilgi vermektedir ve büyük önem taşımaktadır. Gebeliğin 11-14. haftalarında ikili tarama testi, 16-18. haftada alfa protein testi yapılmaktadır. Gebeliğin 19-23. haftaları arasında ise ayrıntılı ultrason yapılmaktadır. Bu tetkikte bebeğin organları sağlıklı mı ayrıntılı olarak bakılıyor. Bu ultrasonun özellikle bu haftalarda yapılması ve geciktirilmemesi gerekmektedir” dedi.

"Şeker tarama testini mutlaka yaptırın"

Şeker tarama testinin önemine dikkat çeken Dr.Taşkeli, bu konuda hastalarımızın medyada yer alan bazı bilgilerden etkilendiklerini söyleyerek, bu testin yapılmasının anne ve bebek sağlığı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Dr.Taşkeli şeker tarama testinin gebeliğin 24-28. haftaları arasında yapıldığını söyledi.

Gebeliğin 30-34. haftasından itibaren NST işleminin yapılmaya başlandığını söyleyen Dr.Taşkeli, “Anne karnındaki gerginlik, bebeğin hareketleri kalp atışları NST işleminde ortaya çıkar. Burada bebeğin sağlığı test edilir. Ayrıca bu ölçüm annenin ağrılarını da gösterir. Bazen anne ağrı hissetmez ama NST ölçümlerinde düzenli ağrı ve kasılmalar çıkabilir. Bu doğumun yaklaştığını gösterir. Bunların yanında son haftalarda bebeğin suyuna, solunumuna, hareketlerine, göbek kordonunda kan akımına bakarız. Bu tetkikleri gebeliğin son haftasında haftalık periyotlar halinde gerçekleştiririz” diye konuştu. 


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