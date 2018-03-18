Diğer
Kategoriler

Gebze Beylikdağı kendi suyunu karşılayacak

Gebze Beylikdağı Mesire Alanı’ndaki ağaçların duyduğu su ihtiyacı dağda kurulan sistemle giderilecek.

Gebze Beylikdağı kendi suyunu karşılayacak

18 Mart 2018 23:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi doğal kaynakları tüketmemek amacıyla çevreci projeler için çalışmalar gerçekleştiriyor. Tasarrufu hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi su tasarrufu için de örnek çalışmalar uyguluyor. Bu çalışmalardan biri Gebze Beylikdağı’nda hayata geçiriliyor. Beylikdağı’nda kurulan sistem daha önce dikilen fidanların sulanmasında kullanılacak.

Yeni sistem Beylikdağı’nın kendi sulama suyunu karşılamasını sağlayacak. Dağda bulunan üç adet gölette dağın çeşitli yerlerine oluşturulan kanallar vasıtasıyla yağmur suları toplanacak. Daha sonra göletlerde biriken bu yağmur suları kurak dönemlerde pompalar ve sulama sistemi vasıtası ile dağda bulun ağaçları sulamak için kullanılacak.

Dağda bulunan 3 adet gölette toplam olarak 22 bin 200 metreküp yağmur suyu toplanması planlanıyor. 10 kilometrelik beton kanallarla yağmur suyu göletlere aktarılacak. Çökertme havuzuyla yağmur suyundaki çamur arındırılacak. 11 Kw gücündeki dalgıç pompa vasıtasıyla sulama sistemlerine iletilecek olan suyla ağaçlara su verilecek.  

Yağmur Sezin Güner
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç