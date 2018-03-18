Gebze Beylikdağı kendi suyunu karşılayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi doğal kaynakları tüketmemek amacıyla çevreci projeler için çalışmalar gerçekleştiriyor. Tasarrufu hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi su tasarrufu için de örnek çalışmalar uyguluyor. Bu çalışmalardan biri Gebze Beylikdağı’nda hayata geçiriliyor. Beylikdağı’nda kurulan sistem daha önce dikilen fidanların sulanmasında kullanılacak.

Yeni sistem Beylikdağı’nın kendi sulama suyunu karşılamasını sağlayacak. Dağda bulunan üç adet gölette dağın çeşitli yerlerine oluşturulan kanallar vasıtasıyla yağmur suları toplanacak. Daha sonra göletlerde biriken bu yağmur suları kurak dönemlerde pompalar ve sulama sistemi vasıtası ile dağda bulun ağaçları sulamak için kullanılacak.

Dağda bulunan 3 adet gölette toplam olarak 22 bin 200 metreküp yağmur suyu toplanması planlanıyor. 10 kilometrelik beton kanallarla yağmur suyu göletlere aktarılacak. Çökertme havuzuyla yağmur suyundaki çamur arındırılacak. 11 Kw gücündeki dalgıç pompa vasıtasıyla sulama sistemlerine iletilecek olan suyla ağaçlara su verilecek.

Yağmur Sezin Güner

