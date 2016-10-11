FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gebze'de başlatılan operasyonlar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerindeki okullarda görevli öğretmenlerden, ByLock kullandığı tespit edilen 6’sı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan operasyon çerçevesinde gözaltı kararı çıkan öğretmenler sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Öğretmenler, ifadeleri alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaan Kızıl

KOCAELİ