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Gebze’de ByLock kullanan öğretmenlere 3. dalga operasyonu: 6 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde ByLock kullandığı tespit edilen 6 öğretmen gözaltına alındı.

Gebzede ByLock kullanan öğretmenlere 3. dalga operasyonu: 6 gözaltı

11 Ekim 2016 16:27

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gebze'de başlatılan operasyonlar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerindeki okullarda görevli öğretmenlerden, ByLock kullandığı tespit edilen 6’sı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan operasyon çerçevesinde gözaltı kararı çıkan öğretmenler sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Öğretmenler, ifadeleri alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaan Kızıl
KOCAELİ 

Etiketler: Bylock, Gebze, gözaltı


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