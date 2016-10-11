Gebze Belediyesi kentin dört bir yanındaki bakım, onarım, tadilat ve asfalt çalışmalarına hız verdi. Sonbaharda asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmalarına hız veren fen işleri ekipleri, sürücü ve yayaların kış ayında daha sağlıklı seyahat etmeleri amacıyla çalışmalar başlattı. Çalışmalar kapsamında Gaziler mahallesi 1704-1757 sokakta ve Dicle caddesinde, Köşklüçeşme mahallesi 537-1 sokakta, Ulus mahallesi 2118 sokakta, Yavuz Selim mahallesi Ankara caddesinde, Eskihisar ve Mollafenari mahallerinde asfalt yama ve kaldırımlarda parke işleri tamamlandı.