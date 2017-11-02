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Gebze’de öldürülen genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 yıl önce kaybolduktan sonra erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 31 yaşındaki Elif Arslan memleketi Karabük’te toprağa verildi.

Gebzede öldürülen genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi

02 Kasım 2017 18:05

Kocaeli'nin Gebze ilçesine Ekim 2016 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan 31 yaşındaki Elif Arslan'ın cinayete kurban gittiği polis ekiplerinin takibi sonucu geçtiğimiz ay ortaya çıkarılmıştı. Arslan'ın son görüldüğü yer olan Muallimköy'deki boş arazide erkek arkadaşı 35 yaşındaki S.S. ile görüldüğünden yola çıkan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olayın cinayet olabileceğinden şüphelenerek yaptıkları inceleme sonucu genç kızın ormanlık alanda cesedi bulunmuştu.

Ormanlık alanda cesedi bulunan ve kesin kimliğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumunda yaklaşık 12 gün süren DNA testi sonucunda cesedin Arslan’a ait olduğu tespit edildi. Ailesi tarafından Elif Arslan’ın cenazesi teslim alınarak Karabük’e getirildi. Merkeze Saitler Köyü Çiğdemler mahallesinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni yapıldı. Cenazede baba Abidin Arslan ile abileri Ayhan ve Murat Arslan güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Cenaze namazının ardından genç kızın duvak örtülü tabutu daha sonra köy evinin önünde bekleyen kadınların yanına getirdi. Burada kızının tabutuna sarılarak gözyaşları döken anne Şerife Arslan, “ Yavrum ben seni böyle mi gelin edecektim. Ben sana nasıl dayanacağım yavrum. Çeyizin sandıklarında yavrum. Bu muydu senin çeyizin?” diyerek döktüğü feryatlar yürekleri dağladı.

Arslan’ın cenazesi daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi. 

Yasin Erdem
 

 

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