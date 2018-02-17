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Gebze'deki trafik kazasında ölü sayısı 4'e çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde temizlik şirketinin çalışanlarını taşıyan panelvan minibüs ile hafriyat kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e çıktı.

Gebzedeki trafik kazasında ölü sayısı 4e çıktı

17 Şubat 2018 13:30

Kaza Gebze Organize Sanayi Bölgesi girişi yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik şirketi işçilerinin içinde olduğu Ahmet Yılmaz idaresindeki 41 U 39 29 plakalı panelvan minibüs bir anda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan minibüs ters yöne geçerek karşı yönden gelen Fatih Kambur idaresindeki 41 VF 985 hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içinde sıkışan Özlem Gültekin (42) ve Zekeriya Özel (41) olay yerinde, Ayfer Altuner ile Melek Korkut'un ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrenildi.
Cenazeler, hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin hafriyat kamyonu şoförünü gözaltına aldığı ve olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. 

Hakan Öztürk
 

 

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