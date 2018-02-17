Gebze'deki trafik kazasında ölü sayısı 4'e çıktı

Kaza Gebze Organize Sanayi Bölgesi girişi yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik şirketi işçilerinin içinde olduğu Ahmet Yılmaz idaresindeki 41 U 39 29 plakalı panelvan minibüs bir anda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan minibüs ters yöne geçerek karşı yönden gelen Fatih Kambur idaresindeki 41 VF 985 hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içinde sıkışan Özlem Gültekin (42) ve Zekeriya Özel (41) olay yerinde, Ayfer Altuner ile Melek Korkut'un ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrenildi.

Cenazeler, hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin hafriyat kamyonu şoförünü gözaltına aldığı ve olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Hakan Öztürk

