Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde başlatılan ve Gebze’nin pilot ilçe olarak belirlendiği “Evden Okula, Haydi Anneler Spora” projesinin de kapsamı içerisinde yer alan özel step ve aerobik eğitimleri, Gebze Belediyesi İstasyon Bilim ve Sanat Merkezi salonunda hız kesmeden devam ediyor. İstasyon Bilim Sanat Merkezi’nde 350, Alaattin Kurt Stadyum Altı Spor Salonu’nda ise 450 kişinin yararlandığı spor eğitimleri kapsamında Köşlüçeşme ve Beylikbağı’nda da kursların verilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri iki grup halinde 6 seans şeklinde işlenen ücretsiz step ve aerobik kurslarına katılan kadınlar diyetisyen, aile danışma merkezi psikologları da destek veriyor.

İsmail Gündüz