Geç gelen kar fındık üreticisini tedirgin etti

Son yılların en sıcak kışını geçiren Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ortalama sıcaklık 15 derece seviyelerinde seyir etti. Soğuk havanın etkisizliği ve karın yağmaması ile birlikte ise fındık karanfilleri erken açmaya başlaması üreticiyi tedirgin etmişti. Meteoroloji’nin dün yaptığı uyarının ardından kar yağışı Giresun’un köylerinde ve yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Karın yağması ile birlikte erken yaprak açan fındık ağaçları da yeşil-beyaz bir görüntüye büründü.

Kar yağışı sonrası merkeze bağlı Akıncı köyünde fındık bahçelerinde inceleme yapan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, iklim değişiklilerinin fındığı strese soktuğunu ve ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Fındığın kış aylarından bu sene yeteri kadar faydalanmadığını belirten Karan, “Son yıllarda bölgemizde iklimlerde ciddi değişiklikler meydana gelmekte. Özellikle geçen yıl haziran aynın sonuna kadar kış şartlarında yaşadık bölgemizde. Tabi bu dönemden başlayan fındıkta stres dönemine girmeye başladık. Bu yılda geldiğimiz de ise sanki son bahar havası bugüne kadar devam ediyordu yani fındığın ihtiyacı olan soğuğu bu yıl karşılayamadı. Bölgemizde karanfiller Aralık ayının 15’inden itibaren açamaya başladı ve hala karanfil açmaları devam etmekte yeterli soğuma olmadığı için” dedi.

Havanın 15 derece sıcaklıktan bir anda 0 derece sıcaklıklara düştüğünü ifade eden Karan, üreticilere "önem alın" uyarısında bulundu. "Bahçelerde saman ve lastik yakarak önlem alınabilir” diyen Karan, “Tozlayıcı dediğimiz erkek çiçeklerde belli dönemde karanfilleri yakalayabildi. Tabi biz geçen yıla göre sıkıntılı bir dönem geçirdiğimizin farkındaydık ama iklimden dolayı da en büyük sıkıntı yaşayacağımızı tahmin etmiyorduk. Bu zaman kadar hava sıcaklıkları bölgemiz de 15 derecelerde seyrederken birden 0 derelere kadar düşmeye başladı. Şu anda riskli konuşmak için erken ama bundan sonraki süreçlerde ciddi sıkıntılar yaşaya bileceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili bir takım önemler alına bilir işte lastik yakılabilir, saman yakılabilir ama bunlar kesim çözümler değil. Allah’tan ümit kesilmez, inşallah hava çok ısınmaz, çokta soğumaz diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şuanki kar yağışı fındığa zarar verecek diye kesin bir kanı yok” ifadelerini de kullanan Karan “Fakat bazı yerlerde yapraklar büyümüş. Yapraklar yeşermiş artık tozu almış, meyveye dönüşme aşamasına gelmiş bunlarda eğer eksi dereceye düşerse bu gece bu anlamda sıkıntı görebiliriz” diye konuştu.

Resul Yanbul

