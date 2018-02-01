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Gece atılan ikinci roket bulundu

Suriye’nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis kent merkezine gece atıldığı tahmin edilen ikinci roket bulundu.

Gece atılan ikinci roket bulundu

01 Şubat 2018 13:51

Kilis’e gece atılan bir roket sabah saatlerinde bulunmuştu. Dün gece saat 02.30 sırlarında Afrin bölgesinden PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan ikinci roket ise Barış Mahallesi’nde bulundu. İki katlı binanın altındaki iş yerine isabet ettiği belirlenen roket nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Vatandaşlar gece bir patlama sesi duyduklarını ve çıkıp araştırdıklarını ifade ederek, “Gece bir şey göremedik. Sabah fark edince durumu polise bildirdik” diye konuştu.

İki katlı binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, sabah saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi’nde bulunan ilk roketin ise bir evin duvarına isabet etmiş, evde sadece maddi hasar meydana gelmişti.

Mehmet Ali Dağ

 

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