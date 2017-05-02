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Gece çalışan kadına koruma

Kadın çalışanın hayatını kolaylaştırmak için harekete geçen hükümet, devrim niteliğinde adımlar atıyor. Kadınlar artık gece işlerinde 7.5 saatten fazla çalışamayacak, evlerinden araçlarla işe götürülüp, getirilecek

Gece çalışan kadına koruma

02 Mayıs 2017 08:48

İstihdam, yatırım, üretim ve sosyal politikalarda kadına pozitif ayırımcılık yapan hükümet, gece çalışmalarında da koruma kalkanı hazırladı. Özellikle gece çalışmalarıyla ilgili köklü değişiklikler yapıldı. Buna göre, kadınlar gece işlerinde 7.5 saatten fazla çalıştırılamayacak. Gece çalışacak kadınların isim listeleri iş müfettişlerince yapılan denetimlerde gösterilmek üzere saklanacak. Gece çalışan kadınlar evlerinden uygun araçlarla alınarak işe götürülüpgetirilecek. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kadınların gece çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce çalışmalarında sakınca olmadığına yönelik sağlık raporu alınması gerekiyor. Çalışanın özel durumu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılması sağlanmalı" dedi.

İSTİHDAMDA BÜYÜK ARTIŞ

Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, yaklaşık 14 milyon ev kadınının da sigortalı olması için tüm imkânları seferber ederken, çalışan kadınları korumaya yönelik de tedbirler alıyor. 2005'te yüzde 21 olan kadın istihdamı oranı 28'e yükseldi. Son altı yılda kadın istihdamı yüzde 60 artarak yaklaşık 4.5 milyona ulaştı.

MİKRO KREDİ İLE DESTEK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu artışı da yeterli bulmuyoruz, artırmak için yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle, sadece kadınlara açık mikro kredi uygulamasıyla mali kaynak sağlıyoruz. Bugüne kadar 160 bin yoksul, dar gelirli kadına 606 milyon lira kaynak dağıtıldı" dedi.

KADINLAR İŞTİRAKÇİ OLUYOR

Yeni dönemde kapsayıcı kalkınma modeli ile üniversite mezunu kadınların istihdamında da yüzde 60'ın üzerinde artış görüldü. İstihdam-girişimcilik merkezlerinde eğitilen kadınlara iştirakçi firmalarda istihdam sağlanıyor. Özellikle kız çocuklarının mesleki eğitim programlarından yararlanması için çeşitli projeler yaşama geçirilirken, çocuk bakım hizmetleri, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar konusunda yeni teşvik olanakları yaratılacak.

Hazal Ateş - Sabah gazetesi


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