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Gece kulübü cinayetinin zanlıları yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir gece kulübünde işlenen cinayetin zanlıları yakalandı.


23 Kasım 2016 16:27

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Kasım 2016 tarihinde Vali Mithatbey Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde H.K. isimli şahsın faili meçhul şahıslarca kasten öldürüldüğü belirtildi. Yapılan çalışmalar sonrasında cinayet zanlıları yakalanarak adliyeye çıkarıldı.
Açıklamada, “Olayla ilgili olarak yapılan çalışma ve alınan bilgiler çerçevesinde eşkalleri tespit edilen Z.K. ve R.T. isimli şahıslar, 21 Kasım 2016 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan Z.K. ve R.T. isimli şüpheli şahıslar, 22 Kasım 2016 günü haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte adliyeye çıkarılmıştır. Z.K. isimli şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, R.T. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.
 


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