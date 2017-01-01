İş arkadaşıyla eğlenmek için gece kulübüne giden şahsın cenazesi memleketine gönderildi.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit edilmeye devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybeden 39 kişi arasında gece kulübüne eğlenmek için giden bir gümrük firması çalışanının da olduğu öğrenildi. Arkadaşıyla yılbaşını kutlamak için gece kulübüne giden 32 yaşındaki Mustafa Kaya'nın saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi, Adlı Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

Volkan Kayalar

