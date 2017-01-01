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Gece kulübü saldırısında gümrük firması çalışanı da hayatını kaybetti

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında bir gümrük firması çalışanının da hayatını kaybettiği belirlendi.

Gece kulübü saldırısında gümrük firması çalışanı da hayatını kaybetti

01 Ocak 2017 15:52
Gece kulübü saldırısında gümrük firması çalışanı da hayatını kaybetti - Tıkla İzle

 İş arkadaşıyla eğlenmek için gece kulübüne giden şahsın cenazesi memleketine gönderildi.
Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit edilmeye devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybeden 39 kişi arasında gece kulübüne eğlenmek için giden bir gümrük firması çalışanının da olduğu öğrenildi. Arkadaşıyla yılbaşını kutlamak için gece kulübüne giden 32 yaşındaki Mustafa Kaya'nın saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi, Adlı Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi. 

Volkan Kayalar
 


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