Olay, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kavaklıdere Mahallesi Güfte Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında, iki arkadaş grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine silah doğrulttu. Kanlı biten kavganın sonunda Y.K.isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Osman K., Mahmut U. ve Aytaç G. ise yaralandı.

Eğlence mekanındaki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale bulundu. Yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Eğitim ve Araştırma ile Numune Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Bölgeye emniyet şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay anında gece kulübünde bulunan müşterilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri, güvenlik kameralarını da izlemeye aldı. Olay yeri inceleme ve cinayet şube ekipleri, eğlence mekanında bulunan delilleri topladı. Kavgaya karışan şahısların otomobilleri çekici yardımıyla otoparka çekildikten sonra, polis ekipleri tarafından detaylı olarak arandı. Hayatını kaybeden Y.K.’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan - Onur Emre Durak