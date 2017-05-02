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Gece vakti mücevher dolu çantayı çalmaya çalıştı

Adana’da, mücevher dolu çantaya kapkaç etmeye çalışan 17 yaşındaki genci polis suçüstü yakaladı.

Gece vakti mücevher dolu çantayı çalmaya çalıştı

02 Mayıs 2017 07:53

Olay, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyahatten dönen İsmet Zühal K., eşiyle birlikte evlerine geldi. Çift, Gazipaşa Bulvarı üzerinde evlerine doğru giderken, arkasından gizlice yaklaşan Mehmet A., İsmet ve Zühal K.’nın mücevher dolu çantasını alıp olay yerinden kaçmaya başladı.

Daha sonra çift durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çevrede arama çalışmaları başlatan polis, Mehmet A.’yı bir apartmanın bahçesinde saklandığı sırada yakaladı. Çaldığı çanta ile birlikte yakalanan Mehmet A. gözaltına alındı. Zühal K. İçerisinde yaklaşık 20 bin lira değerinde takı bulunan çantasının bulunduğunu karakoldu öğrendi.

Erdoğan Çıtak Yarbaşı Polis Merkezi Amirliği’nde ifade veren İsmet ve Zühal K. Çifti, zanlıdan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet A. Çocuk Şube Müdüşüğü ekiplerine teslim edildi ve 2 günden beri evine gitmediği ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. 

Süleyman Cenk İdaye
 


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