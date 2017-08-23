Gece yarısı 200 kiloluk çelik kasayı böyle götürdüler

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıncı Bahçe Sokak üzerindeki bir kuaföre gece yarısı saat 02.00 sıralarında hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz 4 kişi, iş yerinin kapı kilidini kırıp içeriye girdi. İçerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyalarının bulunduğu 200 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran zanlılar kasayı plakası alınamayan ticari araca yükleyerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan hırsızlık büro ekipleri çelik kasayı Yıldırım ilçesinde boş bir arazide parçalanmış vaziyette buldu. Soruşturmayı genişleten ekipler, olay yerinden kaçtıktan sonra yakın bir yerdeki benzinlikten yakıt almak için duran ticari aracın plakasını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızların kimliklerini belirleyen polis, zanlıların olayda kullandıkları araçla birlikte Değirmenönü Mahallesi'nde dolaştıkları bilgisi üzerine operasyona start verdi. Yaşanan kovalamacının ardından durdurulan araçtaki A.R.Ç. (23), O.Ç. (20), B.A. (18) ve B.A. (17) etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Serkan Akkuş

