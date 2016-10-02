Kentte Milli birlik Caddesi üzerinde gece 00.05 saatlerinde patlatılan ve alışılmışın dışında şiddetli bir ses çıkaran havai fişek kısa süreli paniğe nende oldu. Patlatılan hava fişeğin ürperten sesi Yarenler, Mecidiye, Hamidiye ve Taşpınar Mahallelerinden de duyulurken, paniğe kapılan çok sayıda vatandaşın ‘155 Polis İmdat’ hattını aradığı öğrenildi. Patlama ve ihbarlar üzerine çok sayıda polis ekibi alarma geçerken polis telsizlerinden bir süre patlama sesi ile ilgili ardı ardına anonslar yapılarak sesin kaynağı belirlenmeye çalışıldı. Polis sesin geldiği yer konusunda ilk olarak Yarenler Mahallesinde araştırmaya girişirken, yaklaşık 5 dakikalık bir uğraşın ardından havai fişeğin Milli Birlik Caddesi üzerinde seyir eden bir aracın içerisinde atıldığı belirlendi. Caddeye çıkan bir sokakta düğün olduğunu belirleyen polis ekipleri havai fişeğinde bu düğüne katılanların atmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak ve yasaya bağlı olarak düğünü sonlandırdı.

Gökten Ceylan