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Gece yarısı çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

Elazığ'da bir köyde meydana gelen yangında park halindeki minibüs küle dönerken, yangının sıçradığı samanlık ve odunluk da kullanılamaz hale geldi.

Gece yarısı çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

06 Ekim 2016 08:20

Olay,gece saat: 02.00 sıralarında merkeze bağlı Uzuntarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylülerden biri, İmam Başaran’a ait evin önündeki parkta bulunan minibüsün yandığını fark ederek aileyi uyandırıp, itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ahıra sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken çok sayıda büyükbaş hayvan da yangından kurtarılmış oldu.
Yangına müdahale ederken ellerinde yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: elazığ, yangın


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