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Gece yarısı çıkan yangın korkuttu

İznik'te gece yarısı meydana gelen ev yangını korkuttu.

Gece yarısı çıkan yangın korkuttu

03 Şubat 2017 07:04
Gece yarısı çıkan yangın korkuttu - Tıkla İzle

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Hüseyin Davran sokakta Mehmet Yıldız'a ait iki katlı binanın çatı katında bulunan baca bir anda alev aldı. Lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yüzünden çatı katı kullanılamaz hale gelirken olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Binada bulunan Yıldız ailesi, komşularının yangını fark etmesiyle evden tahliye edildi. Lodosun etkisiyle büyüyen yangın, sokak sakinlerini korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. 

Halil Ataş


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