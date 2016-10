Merakla ve heyecanla beklenen Iphone 7, Bursa'da saat 00.01 itibariyle satışa sunuldu.

Teknoloji devi Apple'ın son akıllı telefonu Iphone 7, 13 Ekim'i 14 Ekim'e bağlayan gece saat 00.01 itibariyle tüketicilerle buluştu. Mağazanın Bursa, İstanbul ve Ankara'daki merkezi şubelerinde satışa sunulan Iphone 7 gece saatlerine ve soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Mağazanın Bursa şubelerinde stoktaki Iphone 7'ler bir saat olmadan tükendi. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Iphone, 3 bin 249 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu. Teknoloji mağazasının Marmara Bölge Yöneticisi Remzi Taşkın gece saatlerinde başlayan satışla ilgili yaptığı açıklamada, "Oldukça yoğun bir ilgi var. Gayet başarılı bir şekilde satışı gerçekleştiriyoruz. Gece saatlerinde olmamıza rağmen vatandaşlar mağazamıza akın etti. Satış hedeflerimiz oldukça yüksek ancak şu an talebi karşılama konusunda bile endişeliyiz" dedi.

İlk Iphone'u o aldı

Vatandaşlar mağazanın gece satışı başlamadan saatler önce sıraya girdi. Iphone 7'yi ilk alan olmak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar mağazaya girer girmez kasaya yöneldi. İlk Iphone 7 sahibi olan Ayhan Uzun, " Yaklaşık iki saat önce buradaydım. Eşim ve kendim için iki adet aldım. İlk sahibi ben olduğum için çok mutluyum" dedi.

Konya’da iPhone 7 kuyruğu

Türkiye’de ilk kez bu gece satışa sunulan Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone 7 ve 7 Plus için Konya’da vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Apple’ın iki yeni telefonu iPhone 7 ve iPhone 7 Plus Türkiye’de ilk kez bu gece yarısı satışa sunuldu. Konya’da bir alışveriş merkezinde kuyruğa girenler yeni telefonlarına kavuşmak için heyecanla bekledi. Saatler 00.01’ı gösterdiğinde geri sayım ile akıllı telefonların satışı başladı. iPhone 7 Plus 3 bin 799 TL, iPhone 7 ise 3 bin 249 TL’den alıcı buldu. Gece geç saatlere kadar satışı gerçekleştirilen telefonlara ilginin yoğun olduğu gözlendi. Yeni telefonlarını alan vatandaşlar ise heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Türkiye genelinde ilk satışların burada gerçekleşeceğini belirten yetkili Firma Koordinatörü Fatih Erol, 00.01 itibariyle yeniden lansmanın başlayacağını ve katılımın güzel olduğunu söyledi.