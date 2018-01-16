Gece yarısı İstanbul'da narkotik operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 02.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görülürken, özel harekat ekipleri şüpheli araç ve şahıslar üzerinde arama yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adreslere gece saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda arama çalışmaları sürüyor.