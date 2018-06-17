Gece yarısı katliam gibi kaza! 6 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu Kara yolu üzerinde Kırcalar Mevkii Duruçay Köyü Kavşağında tali yoldan ana yola çıkan Enver Binen (58) idaresindeki 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu’dan İnebolu istikametine seyreden Ali Erol yönetimindeki 37 AAD 650 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrasında adeta can pazarı yaşandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazanın şiddetinden ötürü yaralılar çevreye savruldu.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Kazada Serenay Binen (15) ile Kadriye Binen (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Enver Binen (58) ile aynı araçta bulunan Müzeyyen Ergin (19), Kezban Ergin (31), Sibel Binen (17) ve diğer aracın sürücüsü Ali Erol ile aynı araçta bulunan Ragıp Kara, sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Enver Binen, Müzeyyen Ergin, Kezban Ergin ve Sibel Binen de, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası tedavisi tamamlanan Ali Erol, emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan feci kazada hayatlarını kaybedenlerin merkeze bağlı Yürekveren Köyünde bir yakınlarına yaptıkları bayram ziyaretinin ardından Daday ilçesine evlerine döndükleri öğrenildi.