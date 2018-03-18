Gece yarısı PKK’nın Harkuk kampına operasyon

Hakkari’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle sabah saatlerinde valilik önünde düzenlenen törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Köçek, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, CHP İl Başkan Yardımcısı Naci Kahraman, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından TOBB İlköğretim Okulu Müdürü Übeydullah Demir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Daha sonra kürsüye çıkan Vali Orhan Cüneyit Toprak, “Umudun bittiği yerde imanın, gücün tükendiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin coştuğu, dünyada eşi benzeri görülmemiş çetin bir savaşa sahne olan, toprağın her zerresinin şehit kanı ile sulandığı, bir toplumun millete dönüştüğü 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çanakkale’de kahramanca çatışarak şehit olan binlerce kahramanın öyküsü hakkında detaylı bilgiler veren Toprak, 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinerek, “Afrin’de bile hiçbir sivilin burnu kanamadan yürütülen Zeytin Dalı Harekatı operasyonunda Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun” dedi.

Saat 03.00’da PKK’nın Harkuk kampına operasyon

Güvenlik güçlerinin savaşta düşmana şefkat eli gösterdiğini belirten Vali Toprak, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dün akşam saat 03.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu Harkuk kampına operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Bixi adlı silahın başında bulunan iki terörist yaralı olarak ele geçirildi. Mehmetçik ayağından yaralı olan teröristlerin hemen ilk tedavisini yaparken, diğer taraftan da üşümemeleri için montlarını giydirmiştir. Biz işte böyle bir milletiz. Ama teröriste sorulduğunda, ‘Bizi vuracak mıydınız?’ sorusuna terörist ‘Evet’ cevabı vermiştir. Askerimiz terörle mücadelede bile büyük hassasiyetler göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Program, öğretmenlerin Çanakkale oyunu adlı gösterisi, solo ve koro türküler ile Çanakkale şehitleri ile 15 Temmuz hain darbe girişimi film gösteriminin ardından sona erdi. Sahneye çıkan Vali Toprak ve beraberindekiler, programı düzenleyen TOBB İlköğretim Okulu ve Gazi İlköğretim Okulu öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Feyzullah Taş