Gece yarısına kadar arandı, cesedi bulundu

Olay Keramet Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çalıştığı işyerinden çıktıktan sonra akşam saatlerinde 16 LC 188 plakalı traktörü ile hayvanları için ot toplamak üzere araziye çıkan Ahmet Ayrancı (52), akşam eve dönmeyince eşi aramaya çıktı. Bir süre mahallede aranan Ahmet Ayrancı için Jandarma ekipleri ve köylü seferber oldu. Uzun süre aranan Ahmet Ayrancı gece saat 02.00 sıralarında mahalleden yaklaşık 500 metre mesafede hayvancılık yaptığı çiftliğine yakın bir noktada ölü olarak bulundu. Traktör ile kaza yapıp traktörün altında kaldığı belirlenen Ahmet Ayrancı için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak Ayrancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı Ahmet Ayrancı’nın kaza yaptığı bölgede inceleme yaptı. Evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu belirlenen Ahmet Ayrancı’nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör kazası neticesi hayatını kaybeden Ahmet Ayrancı’nın yakınları gözyaşlarına boğulurken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Musa Öztürk