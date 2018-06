Gecekondu yağmura dayanmadı

Son aylarda yağan aşırı yağmurlar sonrası duvarları su çeken gecekondu ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bir çocuğu olan ve annesinin yanı sıra yine bir çocuklu kız kardeşiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Songül Dağdelen(30)yaşadığı durumu gerekli yerlere iletmesine bir netice alamadığını ifade etti.

Babasını 10 gün önce kaybettiğini, evde iki çocuk, anne ve kız kardeşiyle birlikte gecekondu evde yaşadıklarını aktaran Songül Dağdelen, “Babam 10 gün önce vefat etti. Kaymakamlığa ve gerekli olan her yere yazı yazdım. Ancak hiçbir yardım alamadım. Benim evim bu halde. Maddi durumum iyi değil. Bize yardım yapılmıyor. Her gün bu rezilliklerle yaşıyoruz” dedi.

Yardım sesine kimsenin kulak vermediğini öne süren Dağdelen, “Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. ‘Ben bir hasta kadın ve iki yetim çocukla ne yapayım?’ Oltu Belediye Başkanı da bu durumumuzu biliyor ama gerekli yardımı yapmıyor. Bu kaçıncı kez oluyor, aynı sorunları yaşıyorum. Benim bir çocuğum var. Bir de abimin çocuğu var. İkimiz de eşlerimizden ayrıyız. Baba ocağına sığındık. İş imkânımız yok zaten. Hiçbir şekilde maddi-manevi destek almıyoruz. Lütfen bize yardım edin.” şeklinde konuştu.

Evlerinin duvarının yağmur sularından ötürü büyük zarar gördüğünü dile getiren Songül Dağdelen, “Bu su dağdan geliyor ve geldiği zaman duvarı bu hale getiriyor. Duvar yıkıldığında rahmetli babam kaç defa dilekçe verdi ama gereken yardım yapılmadı. Evin her tarafı su çekiyor ve evimiz adeta başımıza yıkılıyor. Evin önü, mutfak hemen her yer dökülüyor. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Yetkililer geldi baktı evin bu halini gördüler ve ‘bir şey olmaz’ deyip başlarından savdılar. Oy kullanmaya gidip geldiğimde evi bu halde gördüm. Evin duvarları kabarmış, her an yıkılacak gibi. Çok korkuyoruz.” diye konuştu. Annesinin bakıma muhtaç olduğunu aktaran Dağdelen, devletten yardım beklediklerini söyledi.

Dursun Murat Aydın