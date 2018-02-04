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Gecekondunun çatışı uçtu, vatandaşlar isyan etti

Sarıyer’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir gecekondunun çatısı uçtu. Vatandaşlar, dün geceden bu yana aramalarına rağmen Sarıyer Belediyesi yetkililerinin gelmediğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Gecekondunun çatışı uçtu, vatandaşlar isyan etti

04 Şubat 2018 14:38
Gecekondunun çatışı uçtu, vatandaşlar isyan etti - Tıkla İzle

Olay, dün gece Sarıyer Ferahevler Avşar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bir gecekondunun çatısı yerinden çıkarak yan gecekondunun çatısına uçtu. Çatısı uçan evin sahibi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün akşam saatlerinde yoğun yağış uyarısı yapması nedeniyle branda ile çatıyı örtmeye çalıştı. Dün geceden bu yana Sarıyer Belediyesini aramalarına rağmen herhangi bir yetkilinin gelmediğini iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

“KİMSE İLGİLENMİYOR, BİRİ SESİMİZİ DUYSUN”

Ev sahibi Yücel Ergül, “Dün akşamki fırtınadan dolayı evlerimizin çatısı uçtu. Fakat geceden beri belediyeye haber vermemize rağmen gelip ilgilenen olmadı. Hiçbir yetkili şu ana kadar gelmedi. Halen daha da Sarıyer Belediyesi ilgilenmiyor. Vatandaşlar çok mağdur, akşam da yağmur bekleniyor. Yetkili bir merci de bulamıyoruz. Bu sene ilk kez uçtu, bayağı da bir kuvvetli fırtına vardı. Çok acilen çatının yapılması lazım. Belki sesimizi duyan olur da gelir” dedi.

(Doğan Can Cesur / İHA)

 

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