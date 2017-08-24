Geceleri bilgisayar ışığına maruz kalmak dengesiz uyku sebebi

Elektriğin yaygınlaşmasıyla yapay ışığı hayatının her alanına sokan insanoğlu, doğal ışığa göre değişen uyku düzenini de bozdu. Yapay ışık yayan cihazların uyuma alışkanlıklarına etkilerini araştıran bir grup bilim insanı, yaptığı araştırma geceleri bilgisayar ışığına maruz kalmanın dengesiz uyumaya sebebiyet verdiğini ortaya çıkardı.

24 yaş ortalamasında 19 kişi üzerinde yapılan araştırmada, denekler gece yatmadan önce 2 saat boyunca farklı yoğunlukta bilgisayar ışığına maruz bırakıldı. Denekleri ertesi gün görüşmeye alan araştırmacılar, ışığa maruz kalan tüm deneklerin gün boyu uykusuzluk çektiklerini tespit etti.

Öte yandan, araştırmada bilgisayar ışığına maruz kalan deneklerin sabah saatlerinde dikkat eksikliği yaşadıkları ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten bilim insanları, çalışmanın, artan cep telefonu ve bilgisayar kullanımının günlük hayatı olumsuz etkilediğini kanıtlar nitelikte olduğunu ifade etti.

Yapılan araştırmalara göre, dünya nüfusunun yüzde 50'ye yakını bilgisayar kullanırken, 4,7 milyar insan cep telefonu kullanıcısı.

İdris Altun