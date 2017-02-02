Olay, Germencik ilçesinde bağlı Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz yıl hastalık nedeniyle 450 kovan arısı telef olan 50 yaşındaki Hadime Camız, özel bir jeotermal şirketinin düzenlediği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısına eşi Ahmet Camız ile birlikte katıldı.

200 bin TL değerindeki arısının ölümünden jeotermal elektrik santralini sorumlu tutan ve daha önceki toplantının yapıldığı salonun girişinde pankart asan Ahmet-Hadime Camı çifti, son toplantıda da şirket yetkililerinden zararlarının karşılanmasını talep etti. Somut bir cevap alamayan Hadime Camız, elindeki benzin dolu şişeyle sahneye geldi. Arılarının telef olması nedeniyle zor durumda kaldıklarını iddia eden Camız, benzinin bir bölümünü üzerine döktükten sonra kendisini çakmakla ateşe verdi.

Bir anda alevler içinde kalan Hadime Camız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Camız’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisini sürdüğü öğrenildi.