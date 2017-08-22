Geçen senenin namağlup şampiyonu forma bulamadı

Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Siirt İl Özel İdare Spor maçında sahaya çıkacak forma bulamayan 47Mardinspor Kulübü, 1969 Merdin Spor takımının formasını giyerek oynamak zorunda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında, 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda Siirt İl Özel İdare Spor ile karşılaşan 47Mardinspor, maçı 2-0 kaybetti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Siirt Spor’dan 10 numaralı futbolcu Sinan Demir, penaltıdan attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın sonlarına doğru yine Siirt Sporlu Sidar Ceylan, takımını 2-0 öne geçirdi. Bu skor ile maçı kaybeden 47Mardinspor, lig başlamadan forma sorunu ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik beraber izledi.

Deplasmana gelen az sayıda Siirt İl Özel İdare Spor taraftarları, 47Mardinspor taraftarlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Her iki takımın taraftarları karşılıklı olarak, ’Sahipsiz Memleket Çocuklarıyız’ diye tezahürat yaptı. Siirt İl Özel İdare Spor taraftarları takım yönetimini istifa etmeye çağırdı.

(Beril Solmuşgül / İHA)