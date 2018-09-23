Geçen sezon Gomis, şimdi Rodrigues

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor maçının 42. dakikasında Serdar Aziz'in ceza sahası içinde Serginho tarafından düşürülmesinden dolayı penaltı kazandı. Mücadelenin 43. dakikasında topun başına geçen Garry Rodrigues'in kullandığı penaltıyı kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de iki takım Akhisar'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya atmıştı. Akhisar'ın kalesinde yine Fatih Öztürk bulunuyordu.

Oğuzhan Ort