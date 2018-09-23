İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geçen sezon Gomis, şimdi Rodrigues

Geçen sezon Gomis, şimdi Rodrigues
Geçen sezon Gomis, şimdi Rodrigues

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Akhisarspor karşısında kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Geçtiğimiz sezon da Akhisar’da oynanan maçta Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis de penaltı kaçırmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor maçının 42. dakikasında Serdar Aziz'in ceza sahası içinde Serginho tarafından düşürülmesinden dolayı penaltı kazandı. Mücadelenin 43. dakikasında topun başına geçen Garry Rodrigues'in kullandığı penaltıyı kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de iki takım Akhisar'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya atmıştı. Akhisar'ın kalesinde yine Fatih Öztürk bulunuyordu.  

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.