Bağışıklık sistemini uyarıcı, kuru öksürükte rahatlatıcı, göğüs yumuşatıcı, uykusuzluk ve asabiyet durumlarında yatıştırıcı gibi birçok hastalığa iyi geldiği söylenen ıhlamur, vatandaşın rağbet gösterdiği bitkilerden. Fiyatı geçen yıl çeyrek altınla yarışan ıhlamurun kilo fiyatı bu yıl 80 lira civarında seyrediyor. Kalite bakımından bu yıl ıhlamurun iyi olduğunu belirten aktarlar, buna karşı stoklarda fazla ıhlamur olmadığını söylüyor.

"Fiyatlar düşmez fakat yükselebilir"

80 lira civarı ıhlamur satışlarına başladıklarını söyleyen Samsun Saathane esnaflarından aktar Adem Diyenli, "Geçen yıl ıhlamur fiyatı rekor seviyelere çıktı. Biz bu yıl 80 liradan satışlara başladık. Stoklarda geçtiğimiz yıldan ıhlamur kalmadı. Bu yıl gelen ıhlamurlar kaliteli. Stoklar biraz sıkıntılı. Bu yıl fazla ıhlamur olmadığını söylüyorlar. Ancak vatandaşın elinde olan ıhlamur durumuna göre fiyatlar da kendini gösterecektir. Fiyatlar düşmez fakat yükselebilir" dedi.

Kenan Akyüz

