Geçen yıl bir milyondan fazla araç trafikten men edildi

Medya takip kurumu Ajans Press, yıllara göre trafikteki denetleme faaliyetlerini konu alan araştırmayı inceledi. Trafik.gov.tr verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl trafikten men edilen araç sayısının bir milyonu geçtiği görüldü. Böylelikle 1 milyon 55 bin 110 araç trafikten men edilirken, bu durumun 2008 yılından beri ilk defa bu seviyeye çıktığı tespit edildi. 2008 yılında ise bu rakam 769 bin 397 olarak görülmüştü. Bununla beraber geçen yıl uygulanan trafik ceza sayısının da 10 milyon 568 bin 391 olduğu kaydedildi. Veriler 2016 yılıyla kıyaslandığında ise uygulanan trafik ceza sayısının düşüşte olduğu gözlenirken, 2008 yılına oranla artışta olduğu belirlendi.

En çok kazalar konuşuldu

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, trafik başlığı altında yıl içerisinde 183 bin 300 haberin yazılı basına yansıdığı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, trafik başlığı altında en çok kaza haberlerinin yansıdığı görülürken, bunu takip eden başlıklar sırasıyla, trafik yoğunluğu, trafik cezaları ve bu cezalarda yaşanan artışlar oldu.