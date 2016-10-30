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Gecenin karanlığını Cumhuriyet aşkıyla aydınlattılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Vosbağa Derneği üyeleri tarafından led ışıklarla süsledikleri klasik araçlarla Cumhuriyet Konvoyu gerçekleştirildi.


30 Ekim 2016 12:19

Sabah saatlerinden itibaren İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen Eskişehir Vosbağa Derneği üyeleri, burada Türk bayrakları açıp, marşlar çalarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladı. Coşkuyla kutlama yapılan etkinlikte üyeler, 'vosvos' diye tabir edilen klasik tarzdaki araçlarını kırmızı ve beyaz led ışıklar ve Türk bayraklarıyla süsledi. Kimi sürücülerin ay-yıldız, kimlerinin de şeritler halinde süslediği araçlar, yapılacak Cumhuriyet Konvoyu için hazırlandı. Ardından yol üzerinde sıralanan araçların sahipleri, hazırladıkları led ışıkları yakarak geceyi adeta kırmızı beyaza bürüdü. Başlatılan konvoya polis ekipleri de eşlik ederek, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk caddelerinden geçilerek, Atatürk Bulvarı istikametine gidildi. Kornaların çalınıp, araçlardan marşların yükseldiği etkinlik, başlanılan istikamette sona erdi.

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Eskişehir Vosbağa Derneği Başkanı Emre Bülbül, "Cumhuriyet’in 93’üncü yılında vosvoslarla halkı buluşturduk. Araçlarımızı Türk bayrakları ve led ışıklarla süsledik. Katılımcılara da bayraklar dağıtarak, 18 araçla çaldığımız marşlar eşliğinde şehir turu yaptık" ifadelerini kullandı. 

Mustafa Kaplan

Etiketler: Türkiye Cumhuriyeti


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