Geceye destek veren sponsorlardan Oktay Öz Teşekkür Plaketini aldı

Altın Palmiye Ödülleri’nin 5’incisi, bu yıl uluslararası olarak ‘’Turkey Golden Palm Awards‘’ adıyla dün gece gerçekleşti. ’5 Yılda 5 Yıldız’’ sloganıyla kültür, sanat, müzik, medya, ekonomi gibi yaşama dair her kategoriden ödüller sahiplerini buldu.



Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Plevne Konutları’na imza atan Suzuki Atik Otomotiv’in Kurucusu ve Başkanı Jeoloji Mühendisi Oktay Öz, teşekkür plaketini Jessica May’in elinden aldı.

Oktay Öz, “Kentsel dönüşüm 2012 yıllarında başladı. İçerisinde olduğumuz yıllarda ise ciddi hız kazandı. Gaziosmanpaşa’da bitmiş olan Essenora projemizde oturum başlamıştır. Gaziosmanpaşa’nın girişinde Tem otoban üzerinde yer alan Plevne Konutları projemiz var. Yılın sonlarına doğru kullanıma açılacak olan Kabataş-Beşiktaş-Mahmutbey metro hattı Plevne Konutları’nın içinde yer alıyor. Projemiz İstanbul’un her yeri ile bağlantılı... Plevne Konutları ile birlikte, Gaziosmanpaşa’ya açık AVM tarzında ilk ticari konsept geliyor. Halkımıza Gaziosmanpaşa’nın tamamen çehresini değiştirecek nitelikli bir proje getiriyoruz. Gaziosmanpaşa’da yirmi senedir Atik Otomotiv olarak önce Skoda şimdide SUZUKİ Satış-Servis-Yedek Parça 2. el olarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. Altın Palmiye Ödülleri demografik açıdan çeşitli sektörlerin ve sanatçıların bir araya geldiği bir organizasyon Bu geceye destek vermekten gurur duyuyoruz” dedi.