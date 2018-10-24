'Geçici uzaklaştırma' kararı uzatıldı

ABD'nin Nevada Eyalet Atletizm Komisyonu (NSAC) geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir müsabaka sonrası birbirine saldıran Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'un 10 günlük geçici uzaklaştırma kararını oy birliği ile uzattı. Komisyondan yapılan açıklamada ise “Ayrıntılı soruşturma sürüyor” bilgisi yer aldı.

NSAC'ı temsil eden Nevada Savcı Yardımcısı Caroline Bateman, iki sporcu hakkında “Silahsız dövüşü aşağılama” ve “Sporcu ahlakına uymayan davranış” suçlamaları ile soruşturma yapıldığını belirtti.

MCGREGOR'UN İSLAMOFOBİK AÇIKLAMALARI İÇİN SADECE “UYGUNSUZ” DEDİ

Batemen, yaşananlara özellikle Nurmagomedov davranışlarının sebep olduğunu iddia etti, ırkçı ve İslamofobik davranışlarda bulunan McGregor'un davranışları için “uygunsuz” dedi. McGregor ve Nurmagomedov yapılan oturuma katılmazken NSAC Başkanı Anthony Marnell aralık ayında yapılacak karar oturumunda her iki sporcunun da bulunmasını istedi.

Khabib Nurmagomedov, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen UFC unvan maçında İrlandalı rakibi Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini korumuştu. Nurmagomedov maç öncesinde rakibinin ırkçı ve İslamofobik hareketlerine, maç sonrasında da küfürlü sloganlara maruz kalmış ve salonda kavga çıkmıştı. Nurmagomedov, “Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Hiç kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez” ifadelerini kullanmıştı. NSAC çıkan olaylardan sonra Nurmagomedov'a ödenecek 2 milyon Dolar'ı dondurmuş ancak McGregor'a 3 milyon dolar ödemeye izin vermişti.