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Geçirdiği kaza sonrası 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Muharrem Durmuş, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Geçirdiği kaza sonrası 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

13 Kasım 2016 14:51

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında Muharrem Durmuş (57), kullandığı kamyon ile tali yoldan ani bir şekilde çıkan TIR’ın çarpışması sonucu ağır yaralanmış, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durmuş, 10 gündür vermiş olduğu yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Hayatını kaybeden Mustafa Durmuş’un Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ikamet ettiği ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, şahsın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketi Karadeniz Ereğli’ye götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. 

Kaan Kızıl
KOCAELİ 


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