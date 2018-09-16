Geçirdiği trafik kazası hayatını kararttı

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ova köyünde yaşayan 35 yaşındaki İsmail Arslan, köyünden çalıştığı fabrikanın işçi servisine yetişmeye çalışırken Kızılcapınar Barajı mevkiinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek kaza geçirdi. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Arslan, önce Ereğli Devlet Hastanesine, ardından da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yüzde 97 engelli olan Arslan, son 3 yıldır yatağa mahkum yaşam mücadelesi veriyor. 6 yılda birçok kez operasyon geçiren Arslan'da oluşan enfeksiyonun vücuduna yayılmaya başladığı ve üç ay içerisinde müdahale yapılmaması durumunda hayati tehlikesinin başlayacağı ifade edildi. İsmail ve Hanife Arslan çiftinin Emine Zehra (6), Ömer Faruk (11) ve Tuğba (12) isminde üç çocuğu bulunuyor. Tuğba bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlarken, diğer iki kardeş ise ortaokul 2. sınıfta eğitim öğretim görecek.

İşe yetişmeye çalışırken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatı kararan Arslan, devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden kendilerine yardım etmelerini istedi. 6 yıldır çalmadıkları kapı kalmadığını anlatan Arslan, "2012 yılında trafik kazası geçirdim. Yüzde 97 engelli yatağa bağlı olarak kaldım. Sürekli yatmaktan dolayı vücudumda aşırı yaralar oluştu. Bu yaralar bende 2,5-3 senedir var. Son zamanlarda yaralar çok derinleşmeye başladı ve kemiğe kadar indi ve kemikleri de eritmeye başladı. Zonguldak ve Ereğli'deki araştırma da dahil olmak üzere bütün hastaneler yaptığımız başvurularda, ‘biz bu ameliyatı yapamayız' dediler. Böyle büyük ameliyatların Ankara, İstanbul gibi yerlerde yapılabileceğini söylediler. Bu imkanları kendim karşılayamadığım için devlet büyüklerinden, hayırseverlerden, benim hastalığımı iyileştirebilecek doktor ve hastanelerden biraz da maddi durum konusunda yardım bekliyorum" dedi.

Doktorların kendisine tedavi olmaması durumunda kemikteki enfeksiyonun üst bölgeye geçmesi durumunda ölüm riskinin kesin olduğunu söylediklerini anlatan Arslan, 3 çocuğunu okuttuğunu ve çaresiz kaldığını söyledi.

Eşinin tedavisi için devlet büyüklerinden yardım bekliyor

Eşinin başından bir an olsun ayrılmayan Hanife Arslan da devlet büyüklerinden kendilerine yardım beklerken, çocuklarının babasız büyümesini istemediğini dile getirdi. Anne Arslan, “Dün gittiğimiz devlet hastanesinin numunesinde bu tip ameliyatların büyük, çok gelişmiş hastanelerde olması gerektiğini söylediler. Gazi, Hacettepe, Ankara Tıp gibi hastaneler olabileceği söylendi. 3-4 ay içerisinde de olmazsa enfeksiyon yukarı sıçrayacak. Birinci böbrekleri, sonrada akciğeri bitirecek. Bu yüzden bu ameliyatın 3 ay içerisinde yapılması gerekiyor” dedi.

Yaşanan trafik kazası sonrası hayatları alt üst olan Arslan ailesi, tedavi için kendilerine gelecek müjdeli bir haberi bekliyor.

Vedat Kılıç