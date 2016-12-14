Denizli’de hava sıcaklığının bazı bölgelerde sıfırın altına düşmesi ve etkili olan kar yağışı zaman zaman trafiği olumsuz etkiledi. Soğuk hava Denizli genelinde hissedilirken, Bağbaşı Yaylası gibi yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Serinhisar ilçesi Çayli mevkiinde trafik ekipleri kış lastiği kontrolü yaparken, rampalardaki aşırı buzlanma nedeniyle tırlar ve ağır tonajlı araçlar, yoldaki buz erinceye kadar bekletildi. Yolda yaklaşık bir kilometre tır kuyruğu oluştu.

KAZIKBELİ GEÇİDİNDE BUZ TUTTU

Denizli-Antalya arasındaki ulaşımı sağlayan Kazıkbeli Geçidinde buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kalırken, bazı noktalarda trafik tek şeride düştü. Karaylları ekipleri, yolda kalan tırların kurtarılması için buzlanan yolda çalışma yaptı. Cankurtaran mevkiinde ise bir tır, buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Serinhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı çalışmalarına devam ediyor.