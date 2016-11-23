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Geçmiş olsun Serdar Kurtuluş

Bursaspor’un tecrübeli defans oyuncusu Serdar Kurtuluş, Almanya’da ameliyat oldu.

Geçmiş olsun Serdar Kurtuluş

23 Kasım 2016 16:22

Geçtiğimiz günlerde U21 takımı ile yapılan antrenman maçında sakatlanan Serdar Kurtuluş, dün akşam Almanya’nın Tübingen Üniversite Hastanesinde özel bir ekip tarafından yaklaşık 7 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi. Bursaspor Kulübü’nün resmi internet sitesinde Serdar Kurtuluş’un ameliyatı ile ilgili yapılan açıklamada"Ameliyatta hasarlı olan sinir, kopan arka adale, arka çapraz bağ ve yırtılan dış yan bağ ile kapsülün tedavi edildiği belirtildi. Sinirinde büyük hasar tespit edilmezken, Serdar Kurtuluş’un yürümesine bir engel teşkil edecek bir komplikasyon oluşturmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kopan ön çapraz bağına müdahale edilmediği, yaklaşık 3 ay sonra yapılacak ikinci bir operasyonla ön çapraz bağların tamir edileceği, en az 8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.


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