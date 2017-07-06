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Geçtiğimiz günlerde 'kalkıyor' denmişti! Fransa'da OHAL uzatıldı

Fransa Ulusal Meclisi, Paris saldırılarının gerçekleştiği 13 Kasım 2015'te ilan edilen OHAL uygulamasının 6'ncı kez uzatılmasına karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde kalkıyor denmişti! Fransada OHAL uzatıldı

06 Temmuz 2017 23:06

Bakanlar Kuruluna 21 Haziran'da sunulan "Fransa'da OHAL uygulamasına dair yasa tasarısı" Fransa Ulusal Meclisinde oylandı.

Hafta içinde Meclis ve Senatonun ilgili komisyonlarından geçen tasarının Ulusal Meclisteki oylamasına 577 milletvekilinden 150'si katıldı.

6. KEZ UZATILDI

OHAL'i 1 Kasım'a kadar uzatmayı öngören tasarı 13'e karşı 137 oyla kabul edildi. 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırıları sırasında ilan edilen OHAL, daha önce 5 kez uzatılmıştı. 6'ncı kez uzatılması kararlaştırılan uygulama, ilerleyen günlerde Senato'nun onayına sunulacak. Tasarının buradan da geçerek yasalaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

SONBAHARDA BİTİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü milletvekili ve senatörleri bir araya getirdiği Kongredeki konuşmasında, OHAL uygulamasını sonbaharda bitireceklerini belirtmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versailles Saray'ında yaptığı konuşmada, 13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından yürürlüğe giren OHAL'in sonbaharda kaldırılacağını söyledi. Öte yandan OHAL'in kaldırılmasının ardından güvenliğin sağlanması için yeni terör yasalarının hazırlandığı bildirildi.

Etiketler: Fransa ohal


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