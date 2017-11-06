Gedikli: 'Türkiye'ye ameliyat yapılmasına müsaade etmeyeceğiz'

Kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor's'un (S&P) 'Yeni Kırılgan Beş' raporunda Türkiye'nin en kırılgan ülke olarak belirtilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli yazılı bir açıklama yaptı. Gedikli açıklamasında beklenen hareketlerin, operasyon açıklamalarının başladığına dikkat çekerek, "'S&P Türkiye, yeni kırılgan 5'li içerisinde eski kırılgan grupta bulunan tek ülke.' En öngörüsü tutmayan ve analiz açısından zayıf kredi derecelendirme kuruluşu S&P ye şöyle cevap verelim : Enflasyon ve kurlardaki hareketler aslında ekonomide hayatiyet belirtisidir. Bak birileri bir türlü enflasyon üretemiyor. Çünkü ekonomik canlılık yok. Enflasyonun Aralık'tan itibaren düşüşe geçeceğini bekliyoruz bazı bakanlarımız da açıkladı.Hemen speküle edip ortalığı bulandırmayın. Aynı zamanda bazı çevreler istatistikleri şaibeli hale getirmeye çalışıyor sanal olumluluk üretiyorlar vs diye.Sanal olumluluk ya da üretilmiş rakamlarla küresel piyasa algısını yönetenlerin hangi ülkeler olduğu bellidir. Türkiye ekonomisine, siyasetine ameliyata müsaade etmeyeceğiz! Bu süreçte 'Kredi kuruluşlarına laf etme ' diyenler de hem ekonomi bilgisinin hem milli duygularının eksikliğinden kaynaklı hezeyanlarıdır" ifadelerini kullandı.