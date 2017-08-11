Gedikli: Yabancının yatırım iştahı Türkiye'de olmaya devam edecek

ABD'de enflasyonun Temmuz ayında yüzde 0.1 ile beklentinin altında kaldığını, çekirdek enflasyonda artış sağlayamamalarının ve Trump'ın hareket alanını daraltan ABD'deki vesayet sisteminin küresel ekonomide belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, “Türkiye açısından olumsuz bir etkisi olmadığı gibi FED'in bilanço azaltımı ve faiz artışını gerçekleştiremiyor oluşu, gelişen ekonomiler için mikro reform fırsatı sunmakta. Yabancının yatırım iştahı Türkiye'de olmaya devam edecek. Her veride piyasaların yüreğini ağzına getirecek şekilde suni gündem oluşturmanın tüm dünya piyasalarında sıkıntıya neden olduğu bu noktada, sorumlu ekonomi gazetecilerimize çok büyük görev düşmekte. ‘Türkiye'de OHAL var, sıkıntı var, güvenlik yok’ söylemleri ile suyu bulandırmaya çalışan başta ana muhalefetin başındaki şahıs ve destekçilerini kaale almayan yabancı yatırımcının gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da; kendi ülkesini karalayanlarda değil” dedi.

