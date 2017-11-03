Gediz’de trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Akteke’nin kullandığı Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 43 LK 989 plakalı aesmi araç ile Ömer Çulha’nın yönetinindeki 64 KU 792 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ve Orman Genel Müdürlüğüne ait araçta yolcu olarak bulunan Ali Osman Güzelyurt yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Recep Baysal

